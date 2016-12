Umrl je George Michael

(Foto: Miro Majcen)

Na svojem domu v Veliki Britaniji je umrl pevec George Michael, eden od najbolj prepoznavnih glasov svetovnega popa. Novico je objavil njegov založnik, ki je v izjavi za javnost zapisal, da je pevec umrl mirno na svojem domu ter da javnosti dodatnih informacij glede njegove smrti ne bodo posredovali, saj da si njegova družina v teh trenutkih želi predvsem zasebnosti.

53-letni George Michael je svojo kariero začel kot član zasedbe Wham!, ki je v svetu zaslovela s skladbo Last Christmas. Sredi osemdesetih se je odločil za samostojno glasbeno pot, njegov prvi solo album Faith so prodali v skoraj 20-milijonski nakladi. Skoraj kultni status pa si je zagotovil z albumom Listen Without Prejudice Vol. 1, na katerem so se kar trije singli uvrstili med najbolj poslušane skladbe tistega časa. Na albumu, ki je izšel leta 1990 je sicer izšla tudi Michaelova najbolj prepoznavna skladba Freedom! 90, za katero je z Davidom Fincherjem posnel tudi legendarni video spot. V njem so nastopale supermanekenke Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington, Tatjana Patitz in Cindy Crawford. Leta 1996 je skrajšano različico skladbe kot svoj debitantski single po odhodu iz zasedbe Take That posnel tudi Robbie Williams, ki je s svojo izvedbo dosegel celo drugo mesto na lestvicah v Veliki Britaniji.

Kariera Georga Michaela se je skoraj končala leta 2011, ko je med turnejo, med katero je obiskal tudi Zagreb, zbolel za pljučnico, zaradi zapletov pa je njegovo življenje nekaj časa celo viselo na nitki. Po uspešnem posegu na Dunaju so morali organizatorji prestaviti več njegovih koncertov. Leta 2014 je izdal svoj zadnji album Symphonica, leta 2017 pa naj bi v kinematografe prišel tudi dokumentarni film o njem.