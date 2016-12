Umrl je kitarist legendarne britanske zasedbe Status Quo

Rick Parfitt (Foto: Miro Majcen)

"Z veliko žalostjo vam sporočamo, da je umrl kitarist Rick Parfitt. Umrl je v bolnišnici v španski Marbelli, zaradi resne okužbe. V bolnišnico so ga sprejeli v četrtek, zaradi težav z ramo, ki si jo je poškodoval pri padcu. Izredno ga bomo pogrešali, tako družina, prijatelji kot tudi njegova zasedba Status Quo," je medijem javila njegova družina, dodali so še, da trenutno ne bodo dajali nobenih drugih izjav.

Kitarist je imel zdravstvene težave že v preteklosti. "Ricka zdravijo v bolnišnici v Turčiji, njegovo stanje je resno, saj je že zahteval svojo običajno skodelico čaja z dvema kockama sladkorja in sladilcem," so Status Quo junija zapisali v sporočilu oboževalcev na svoji Facebook strani. Kitarist je moral v bolnišnico tudi leta 2014. Ricku so sicer zdravniki že leta 1997 dejali, da lahko umre vsak čas. Zaradi pijače in drog so mu morali takrat narediti štirikratni štirikratni srčni obvod. Pred leti pa je morala skupina znova odpovedati vrsto nastopov, ker so zdravniki sumili, da ima Rick raka na grlu.

Žive legende Status Quo že več kot štirideset let nizajo uspešnice, podirajo rekorde in s svojim značilnim zvokom razvajajo oboževalce doma in v tujini. V Veliki Britaniji veljajo za komercialno najuspešnejši bend vseh časov, po številu singlov med Top 20 prekašajo vse, celo The Beatles.

Ponašajo se s slovesom odličnega koncertnega benda, leta 1991 so se z dogodkom Rock ’Til You Drop vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov, ko so v 11 urah in 11 minutah odigrali kar štiri koncerte v štirih različnih mestih (Sheffield, Glasgow, Birmingham, London). Istega leta so prejeli tudi nagrado Brit Award za izjemen prispevek k glasbi. Zasedba je ustvarila hite, kot so kot so Pictures of Matchstick man, Whatever you want, In the Army now, Rockin' All Over The World ter številni drugi.