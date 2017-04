Umrl je sloviti režiser filma Ko jagenjčki obmolknejo

Jonathan Demme je bil ameriški filmski režiser, ki se je podpisal pod velike filme, kot so Ko jagenjčki obmolknejo, Philadelphia in Mandžurski kandidat. Leta 1992 je prejel tudi oskarja za najboljšo režijo in sicer za film Ko jagenjčki obmolknejo.



Demme je najprej študiral veterino, toda že zgodaj je začel pisati filmske kritike in delati pri filmsko-distribucijskih podjetjih. Leta 1969 je srečal slavnega režiserja Rogerja Cormana, ob katerem se je razvil kot režiser, producent ter avtor dokumentarnih filmov in glasbenih spotov. Po velikih uspešnicah Ko jagenjčki obmolknejo in Filadelfija ni doživel več komercialnega uspeha.