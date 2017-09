Umrl legendarni ustanovitelj Playboya

Legendarni ustanovitelj revije Playboy Hugh Hefner je umrl na svojem domu. Aprila letos je praznoval 91 let. Hefnerjevo zdravstveno stanje je bilo krhko že zadnjih nekaj let.

Hefner je revijo Playboy ustanovil leta 1953 z lastnim vložkom 600 (dobrih 510 evrov) dolarjev, v nekaj letih pa je posel prerasel v milijonsko podjetje, ki je na svojem vrhuncu imelo tudi lastne televizijske oddaje, jazz festival ter celo verigo nočnih klubov.

(Foto: Reuters)

Bil je velik ljubitelj mladih deklet, prijel se ga je celo vzdevek 'svilnati Casanova', s svojo kultno revijo pa je prispeval k širjenju seksualne revolucije. A ni pustil pečata zgolj na področju erotike in spolnosti, pač pa je revija Playboy v svojih najboljših časih objavljala obsežne intervjuje z znanimi Američani, kot so Martin Luther King Jr., John Lennon ter Jimmy Carter, ki se je leta 1976 potegoval za mesto predsednika ZDA.

Hugh je bil vedno obkrožen s svojimi Playboy 'zajčicami', lepoticami, ki jih je oboževal in jim posvečal svoje življenje. Leta 2012 se je poročil še tretjič, in sicer s svojo 'zajčico' Crystal Harris, ki je kar 60 let mlajša od njega. Imel je štiri otroke, in sicer dva sinova ter dve hčerki.

