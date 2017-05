Umrl slavni filmski 'zlikovec'

Igralec se je največkrat našel v vlogi hudobnežev. (Foto: AP)

Na svojem domu v Los Angelesu je umrl igralec Powers Boothe, star je bil 68 let. Njegov predstavnik je medijem dejal, da je umrl mirno, v spanju, vzrok smrti še ni znan.



Powers je bil najbolj znan po vlogah zlikovcev, kot je v nekem intervju dejal, so takšni liki zabavnejši in zanimivejši. Igralca smo tako lahko videli v filmih, kot so Men of Honor, Sudden Death, Tombstone, Mesto greha, Maščevalci, ter v serijah, kot so Agents of S.H.I.E.L.D., Nashville, 24 in Deadwood.



"Delati s Powersom je bilo izredno. Velik teksaški gospod in pravi umetnik. Počivaj v miru, amigo," je na Twitterju zapisal režiser Robert Rodriguez (Od mraka do zore, Mesto greha, Mačeta ...).