Umrla ena od sester Sledge

Joni Sledge, Kim Sledge in Kathy Sledge (Foto: AP)

Joni Sledge, članica pop skupine Sister Sledge, ki je bila najbolj znana po disko hitu We Are Family iz leta 1979, je umrla v petek. Stara je bila 60 let. Novico o njeni smrti so na Facebook strani skupine sporočili njeni svojci.

"Vsi smo obnemeli. Z žalostjo v srcu vam sporočamo, da je umrla naša sestra, mati, teta, nečakinja in sestrična Joni. Prosimo vas, v tem žalostnem času, molite za nas ..."

Joni Sledge je bila druga najstarejša sestra od štirih, ki so prepevale v skupini. V petek so jo našli mrtvo na njenem domu v Phoenixu, vzrok smrti pa še ni znan. Po navedbah ameriških medijev ni bila bolna.



Joni Sledge je s skupino nazadnje nastopila oktobra lani, prihodnji teden so načrtovale nastop v Los Angelesu. Skupino Sister Sledge so sestre ustanovile leta 1971. Pesem We Are Family, ki so jo prodali v več kot milijonu izvodov, pa je bila nominirana tudi za nagrado grammy.