Umrla igralka iz serije Srečni dnevi

Erin Moran je umrla v 57. letu starosti. (Foto: AP)

Igralka Erin Moran je bila najbolj poznana po vlogi Joanie Cunningham v priljubljeni seriji Srečni dnevi, reševalci pa so jo naši mrtvo na njenem domu v Indiani, čeprav zaenkrat še niso ugotovili, kaj točno je vzrok njene smrti. Igrala je mlajšo sestro Richieja Cunninghama, ki ga je igral Ron Howard, v seriji, ki so jo snemali med letoma 1974 in 1984, posneli pa so 234 delov. Nato je igrala v "spin-off" seriji Joanie Loves Chachi med letoma 1982 in 1983, ko je njeno ljubezen Chachija igral Scott Baio.



Igralki sta na Twitterju nekaj besed namenila soigralka Henry Winkler in Howard. "Oh, Erin, zdaj boš končno našla mir, ki si ga tako iskala na Zemlji. Počivaj v spokoju ... Prezgodaj," je zapisal Winkler. "Zelo žalostna novica. Počivaj v miru, Erin. Vedno se te bom spominjal, da si našo serijo naredila boljšo, nas nasmejala in razsvetlila televizijske ekrane," pa je kolegici v slovo zapisal Howard.





Ekipa serije Srečni dnevi. (Foto: AP)

Med drugim pa je nastopila tudi v serijah The Love Boat, Umor, je napisala in The Bold and the Beautiful. Leta 2011 je s soigralci iz serije Srečni dnevi, Donom Mostom, Ansonom Williamsom in Marion Ross in sorodniki Toma Bosleyja (umrl je leta 2010) tožila mrežo CBS, zaradi preloma pogodbe, češ, da z igralci ni bila plačana za prodajo spominkov, povezanih s serijo. Leta 2012 so se pogodili s CBS-om in prejeli nerazkrit znesek denarja.