Umrla italijanska modna oblikovalka Carla Fendi

Umrla je 79-letna italijanska modna oblikovalka Carla Fendi, ki je skupaj s svojimi štirimi sestrami pripomogla k širitvi in mednarodni prepoznavnosti družinskega podjetja Fendi. Podjetje Fendi je bilo ustanovljeno leta 1925 in se je prvotno ukvarjalo zgolj s prodajo usnja in krzna.

Fendijeva se je družinskemu podjetju pridružila v petdesetih letih prejšnjega stoletja in bila zadolžena predvsem za odnose z javnostmi, kasneje pa za pospeševanje mednarodne prepoznavnosti podjetja.

Za podjetje je bilo prelomno leto 1965, ko je Carla skupaj s svojimi sestrami v podjetje pripeljala slavnega nemškega oblikovalca Karla Lagerfelda. Zadolžen je bil za oblikovanje ženske linije oblačil.

Javnost si jo ne bo zapomnila le kot uspešne podjetnice in ženske z modno žilico, temveč tudi po njeni vlogi pri podpiranju in ohranjanju italijanske kulturne dediščine, bodisi preko svoje fundacije Carla Fendi ali preko finančne podpore tradicionalnemu festivalu klasične glasbe v italijanskem mestu Spoleto.

Carla Fendi je v podjetju vztrajala tudi po prevzemu s strani francoskega modnega konglomerata LVMH leta 2001. Leta 2008 je bila imenovana za častno predsednico podjetja.