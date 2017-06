Umrla mati treh otrok kitarista The Rolling Stones

Anita Pallenberg in Keith Richards na premieri animiranega filma Beatlov Yellow Submarine leta 1968 v Londonu. (Foto: AP)

Smrt Pallenbergove je objavila igralka Stella Schnabel, ko je objavila njuno skupno fotografijo na Instagramu. "Nikoli nisem srečala ženske, ki bi bila kot ti, Anita. Mislim, da ni nikogar v univerzumu, ki bi bil kot ti. Nihče me ni nikoli tako dobro razumel. Pokazala si mi, kaj je življenje, kdo sem jaz, kako rasti in eksistirati z vsem. Hvala ti najbolj pomembne lekcije – ker se nenehno spreminjajo in so dokončne. Tako kot ti. Pojemo zate, tako kot bi ti bilo všeč," je zapisala Schnablova

Pallenbergova na premieri filma Stonesov Crossfire Hurricane leta 2012 v Londonu. (Foto: AP)

Anita Pallenberg je bila v 60. letih prejšnjega stoletja stalnica za takratni sceni, saj je spoznala Andyja Warhola in bila redna obiskovalka njegove The Factory, sicer pa se je sredi šestdesetih pretihotapila na koncert Rolling Stonesov v nemškem Münchnu. Najprej je začela razmerje z Brianom Jonesom, a ga je nato zapustila za Keitha Richardsa. Ta je v svoji biografiji Življenje leta 2010 zapisal, da se je zaljubila vanj potem, ko je imela z Brianom nekaj nasilnih izgredov, čeprav je legendarni Keef glede njunega razmerja ostal precej skrivnosten.

Z Richardsom sta imela tri otroke, Marlona, Angelo in Taro, a je ta leta 1976 umrla zaradi pljučnice, stara le deset tednov. Oba sta bila dlje časa precej zasvojena s heroinom, leta 1977 ob raciji v Torontu pa sta se za las izognila daljši zaporni kazni. Razšla sta se leta 1980, a sta tudi po koncu zveze ostala prijatelja. "Bilo je težko, hkrati pa je bila med nama neizmerna ljubezen, ki je bila onkraj vsega ostalega. Tisto, ko rečeš, ljubim tem, a ne bom živel s tabo. Danes sva ponosna stara starša, kar nisva nikoli mislila, da bova doživela," je za Rolling Stone leta 2010 povedal Keef.

Pallenbergova je zaigrala je tudi v nekaj filmih, in sicer v stranski vlogi v filmu Barbarella (1968) ob Jane Fonda, leta 1970 pa v The Performance ob Micku Jaggerju. V 90. letih je naredila diplomo iz modnega kreatorstva, se nato spet vrnila k igranju, sicer pa veliko vrtnarila, posvečala pa se je tudi botaničnemu risanju. Umrla je pri 75 letih, vzrok smrti pa (še) ni znan.