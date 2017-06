FOTO: Ups, grofica skoraj padla na vojvodinjo Kate

Kraljeva družina in njihovi podaniki so se udeležili tradicionalne konjske dirke. Na dogodek so prispeli s kočijo, v kateri so sedeli princ William, vojvodinja Kate ter grofica Wessex. Ko se je grofica dvignila s sedeža pa se je skoraj prevrnila na presenečeno vojvodinjo, a Kate je hitro rešila nerodno situacijo.