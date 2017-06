Uradno je: Ronaldo je postal očka dvojčkov

Nogometaš Christiano Ronaldo je s pomočjo nadomestne matere postal oče dvojčkoma, tako ima zdaj že tri otroke. (Foto: AP)

Pred dvema tednoma smo poročali, da naj bi nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je pred pred šestimi leti s pomočjo nadomestne matere dobil sina, zdaj na isti način postal očka dvojčkoma.

Takrat Ronaldo novice ni komentiral, zdaj pa je na družbenih omrežjih potrdil, da se je njegova družina povečala, zaradi tega pa tudi odpovedal tekmo v boju za bron na nogometnem pokalu konfederacij v Rusiji, ker bi rad čim prej spoznal dvojčka. Kot je sporočil prek družbenih omrežij, bo odpotoval domov, kjer ju bo končno lahko videl.

Za to je dobil dovoljenje selektorja Fernanda Santosa in predsednika portugalske nogometne zveze.

Dvaintridesetletni nogometni superzvezdnik ima zdaj že tri otroke. Cristiano Ronaldo mlajši je namreč dobil še dva bratca, kot je razkril nogometaš. Dvojčka sta bila rojena 8. junija s pomočjo nadomestne matere na ozemlju Združenih držav Amerike.

"Za Portugalsko sem v tem polfinalu dal vse, svoje telo in dušo, čeprav sem vedel, da sta bila rojena moja sinova. Predsednik portugalske zveze in selektor sta se pokazala v takšni luči s svojim ravnanjem, kar se me je zelo dotaknilo in kar ne bom nikoli pozabil. Tako zelo sem vesel, da bom lahko končno prvič skupaj z mojimi otroci," je v čustvenem pismu svojim sledilcem na Facebooku sporočil Ronaldo.