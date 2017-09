Uradno je: tudi Scott si je našel mlajšo

Ko je Kourtney Kardashian naredila konec burni zvezi s Scottom Disickom, s katerim imata tri otroke, je Scott to težko sprejel, še posebej ga je udarilo, ko se je Kourtney v javnosti začela kazati s 15 let mlajšim manekenom. A očitno je tudi 34-letni Scott obrnil nov list in tudi sam našel novo ljubezen - 19 letno Sofio Richie, hčerko legendarnega glasbenika Lionela Richieja.