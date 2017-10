Uradno spet skupaj – Brooklyn svojo ljubljeno presenetil v Dublinu

Mladi fotograf Brooklyn Beckham in igralka Chloë Moretz sta, po tem ko sta svojo romanco čez poletje prekinila, na jesen znova pristala skupaj. Čeprav ju je ločeval Atlantski ocean, 18-letni Brooklyn ni skrival, da svojo ljubezen zelo pogreša, ta konec tedna pa jo je lahko končno znova objel. Kamere so ju ujele v Dublinu, kjer Brooklyn ni mogel odvrniti pogleda od svoje drage.

Brooklyn Beckham, ki v New Yorku študira fotografijo, je svojo izbranko presenetil na Irskem, kjer Chloë snema film The Widow. Modno usklajena sta poskrbela, da so se kljub svežemu irskemu zraku kresale iskrice, kjerkoli sta se pojavila. "Najsrečnejši človek na svetu," pa je Brooklyn komentiral objavo, ki dokazuje, da je po osamljenih dnevih čez lužo spet srečno združen s svojo polovico, ki ga osrečuje na vsakem koraku.

Mladi Beckham, ki ob Chloë kar žari, je okušanje irskih dobrot in vlogo turističnega vodnika po Dublinu vzel resno in svojo izbranko peljal v pivovarno, kjer sta si privoščila kozarec irskega žlahtnega zvarka – guinnessa.

Brooklyn in Chloë sta svojo romanco javno naznanila lani na premieri njenega filma Sosedi 2, kjer je igralka povedala, da je Beckham popoln kavalir, ki jo razvaja na vsakem koraku. Vse od takrat pa do letošnjega poletja sta družbena omrežja polnila s prikupnimi objavami in bila skoraj neločljiva, nato pa sta letos poleti razmerje prekinila. A ne za dolgo! Beckham, ki je najprej izjavil, da je "samski" in celo, da "v tem uživa", je s svojimi objavami na Instagramu že konec poletja nakazal, da svojo ljubljeno neizmerno pogreša, jeseni pa je že odšteval dneve do vnovičnega snidenja.

In dočakal je. Zdaj, ko je presenetil na Irskem, so objave, na katerih ne moreta skriti, da sta noro zaljubljena, znova preplavile Instagram. Čeprav svojega statusa še nista javno komentirala, je več kot očitno, da sta si naklonjena, kar je Chloë dokazala z objavo dolgega poljubčka na lice, ki ji ga je Brooklyn pritisnil med ogledom tekme ragbija.