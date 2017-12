FOTO: Prva skupna fotografija zaljubljenega para: na rdeči preprogi vsak zase, na zabavi pa v objemu

Da je Scarlett Johansson zaljubljena, že dolgo ni več skrivnost. 33-letno igralko so namreč že tik pred začetkom poletja začeli povezovati s 35-letnim igralcem in komikom Colinom Jostom, s katerim sta zdaj, tik pred začetkom zime, na gala dogodku v New Yorku prvič skupaj stopila tudi pred fotografski objektiv.

Jost že od leta 2005 uspešno sodeluje pri oddaji Saturday Night Live, kjer skrbi, da ne zmanjka smeha, in prav na zabavi ob zaključku 42. sezone te oddaje so parček konec maja prvič opazili skupaj. Odtlej so ju, srečno zaljubljena, opazili že na številnih zmenkih, a na uradnih dogodkih ju fotografi še niso ujeli skupaj. Komaj septembra je namreč igralka uradno končala svojo prejšnjo zvezo, ko je stopila v veljavo njena ločitev z Romainom Dauriacom, s katerim sta bila poročena le dve dobri leti. Tudi prvi zakon igralke ni trajal veliko dlje, z Ryanom Reynoldsom sta bila poročena od leta 2008 do 2011.

Se ji bo tokrat ljubezenska nasmehnila za dlje časa? "Scarlett je izbirčna, ko gre za moške. Dobi lahko kateregakoli!" je povedal vir blizu igralke in dodal: "A očitno je našla pravega moškega." In kaj Colina Josta dela boljšega od vseh drugih moških, ki bi jim lahko ukradla srce? To, kar gre komedijantu najbolje od rok! "Collin jo nasmeji. Zelo je zaljubljena vanj," še izdaja vir o igralki, ki jo pri moških bolj kot videz privlači prav njihova osebnost.

Na uradnem fotografiranju v ameriškem muzeju narodne zgodovine sta stala še vsak zase. Scarlett je v vintage rdeči obleki Saint Laurenta pokazala tudi svojo zanimivo hrbtno tetovažo, ki jo sestavljajo vrtnice in jagenjček, Colin pa je bil čeden v klasičnem smokingu.

Skupaj so ju kamere ujele šele pozneje, ko sta se na zabavi družila s Colinovimi kolegi.