Uživanje v drobnih trenutkih s skodelico kave v roki

Eden izmed mojih najljubših ritualov je pitje kave. Ker se po jutru dan pozna, je jutranja kava najpomembnejša. Dan zelo težko začnem brez kave NESCAFE®Dolce Gusto®, zato moram čim prej priti do nje. Preprosto navdušena sem nad njenim vonjem in okusom. Zame dobra kava ne sme biti prevroča, super je, če ima žameten in kremast okus, da te lepo poboža po grlu.

Ker je kava vsakodnevna sopotnica v mojem življenju, mi je všeč, če imam na voljo malo morje različic. Močnejši espresso intenso NESCAFE®Dolce Gusto® za hitro jutranje prebujanje ali latte macchiato za po kosilu.

Rituali so zame zelo pomembni – gre za tistih nekaj trenutkov, ki si jih vzamem samo zase, ki me osrečijo ter predstavljajo stabilnost in varnost v mojem življenju. Kljub temu si vsake toliko privoščim

nekaj novega in drugačnega. Malce spremenim pravila igre ali jih obrnem na glavo. Če mi takšna sprememba ustreza, jo sprejmem kot nov del svojega življenja.

Med vsakodnevne rituale, ki jih še nisem spremenila in jih niti ne nameravam, zagotovo spada pitje kave. Preprosto gre za obred, ki dan naredi lepši in popolnejši. Ga obogati, služi kot odmor,

sprostitev, nagrada in prijetno druženje s prijatelji ter družino.

Naročnik oglasa je Nestle.