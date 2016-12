Umrla 60-letna 'princesa Leia': 'Ljubil jo je ves svet in močno jo bomo pogrešali'

Carrie s soigralci iz trilogije Vojna zvezd. (Foto: AP)

Ameriška igralka Carrie Fisher, ki je bila najbolj znana po vlogi princese Leie v originalni trilogiji Vojne zvezd, je danes umrla, potem ko je pred dnevi utrpela srčno kap, so sporočili iz njene družine. Stara je bila 60 let.

Tiskovni predstavnik družine Simon Halls je v izjavi v imenu njene hčerke Billie Lourd sporočil, da je Carrie umrla danes ob 8.55. "Ljubil jo je ves svet in močno jo bomo pogrešali. Naša družina se vam zahvaljuje za vaše misli in molitve," je sporočila njena hčerka po poročanju revije People.

Carrie Fisher se je v petek peljala iz Londona v Los Angeles, ko jo je kmalu pred pristankom zadela srčna kap. Zdravniki so jo z letala odpeljali v bolnišnico, kjer je nato danes umrla. Njena mama, hollywoodska legenda Debbie Reynolds je sicer v nedeljo na Facebooku sporočila, da je njeno stanje stabilno.

Carrie Frances Fisher se je rodila 21. oktobra 1956 v Los Angelesu Reynoldsovi in pevcu Eddiju Fisherju in tako odraščala v turbolentnem svetu filma, gledališča in televizije.

Carrie Fisher s svojima slavnima staršema Debbie Reynolds in Eddijem Fisherjem. (Foto: AP)

Iz Hollywooda je pobegnila leta 1973 in se vpisala na igralsko šolo v Londonu, kjer je igro študirala več kot eno leto. Le dve leti kasneje so jo svetle luči Hollywooda privabile nazaj, posnela je svoj prvi film Shampoo.

Med hollywoodske zvezde se je zavihtela leta 1977, zahvaljujoč vlogi uporniške bojevnice, princese Leie v originalni trilogiji Vojne zvezd. Izkušnjo je nedavno podrobno opisala v svojih spominih The Princess Diarist.

Med drugimi je nastopila tudi v filmih Shampoo (1975), ki ga podpisuje Hal Ashby, The Blues Brothers (1980) v režiji Johna Landisa, Hannah in njeni sestri (1986) režiserja Woodyja Allena, Neznosni sosedje (1989) v režiji Joeja Danteja ter Ko je Harry srečal Sally (1989), ki ga podpisuje Rob Reiner.

K vlogi, ki jo je izstrelila med zvezde – princesi Leii – se je vrnila lani za nadaljevanje Vojne zvezd: Sila se prebuja.

Takrat je za revijo People povedala, da se je zavedala, da bo ta film izjemno vplival na njeno življenje in da "ni popolnoma nobenega načina, da bi razumela, kaj to je ali bo".

Film, ki je Fisherjevo spet postavil v središče žarometov, ji je prinesel nominacijo za nagrado Saturn za najboljšo stransko vlogo.

Njeno ljubezensko življenje

Kratek čas je bila zaročena z igralcem in komikom Danom Aykroydom, ki jo je zaprosil na snemanju filma The Blues Brothers leta 1980. "Zaprosil me je v moji prikolici," je Fisherjeva povedala za People. "Davila sem se z brstičnim ohrovtom, dal mi je 'heimlicha' … nekaj minut kasneje pa me je prosil za roko."

Zaroko sta razdrla, ko se je Fisherjeva spet zbližala z glasbenikom Paulom Simonom, s katerim sta bila s prekinitvami skupaj od leta 1977. Bila sta tudi poročena, od avgusta 1983 do julija 1984, nato pa sta se zaradi igralkinih epizod depresije, zlorabe drog in osebne negotovosti ločila.

Nekaj mesecev po ločitvi sta sicer spet postala par, nekaj časa sta celo živela skupaj. Še nekaj let sta poskušala obuditi zvezo in se večkrat razšla. Njuna romanca je s prekinitvami trajala 12 let. "Dobra poroka, slab zakon. Imela sva odlične prepire," je povedala.

Nato se je Fisherjeva začela sestajati z agentom Bryananom Lourdom. Bila sta par tri leta, julija 1992 se jima je rodila hčerka Billie Lourd.

Le prejšnji mesec je Fisherjeva razkrila, da je imela s soigralcem iz Vojne zvezd, Harrisonom Fordom, med snemanjem leta 1977 trimesečno razmerje. "Bilo je zelo intenzivno," je dejala.

Carrie Fisher in Harrison Ford leta 2015 na Comic-Conu v Kaliforniji. (Foto: AP)

Preživela jo je njena mama Debbie, hčerka Lourd in njen ljubi psiček, francoski buldog Gary.

Na smrt ikone so se odzvali že mnogi slavni, ki jih je njena smrt globoko prizadela

Komičarka in voditeljica Ellen DeGeneres je zapisala: "Carrie Fisher je bila brilijantna pisateljica, igralka in prijateljica. Bila je tako zelo zabavna. Ne morem verjeti, da je ni več."

Igralec in režiser Zach Braff je zapisal: "Počivaj v miru. Kakšen talent. Kakšno leto."