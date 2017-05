V Cannesu je zelo vroče

Te dni v francoskem Cannesu poteka že 70. filmski festival, ki je med najbolj znanimi na svetu, zato se ob tem času v tem letoviškem kraju zbere množica največjih zvezdnikov, tudi takšnih, ki niso kaj preveč povezani s filmom. Takrat se pač tam največ dogaja, zato so tam zbrani vsi, ki kaj pomenijo oziroma si tega želijo.

Zato ne preseneča, da tam na luksuznih jahtah uživajo tudi predstavnice Kardashianovih, natančneje Kourtney in Kendall.

Medtem ko se 21-letna manekenka sproščeno prepušča sončnim žarkom, pa ima Kourtney nekoliko več skrbi – istočasno se tam namreč zadržuje tudi njen nekdanji partner Scott Disick.

Da je zadrega še večja, je Kourtney v Cannes pripeljala svojega novega fanta, 23-letnega manekena Younesa Bendjimo. Vse odkar sta prispela, si izkazujeta nežnosti, a mlad maneken se vseeno še ni pojavil na nobeni fotografiji, ki jih na Instagramu objavlja Kourtney. So ju pa zato skupaj ujeli paparaci.

Scott pa ji ni ostal dolžan, saj je tudi sam pripeljal spremljevalko, prav tako precej mlajšo Bello Thorne, ki ima komaj 19 let. Kot kaže, se tudi med njima nekaj plete, saj so ju na zmenku pred dnevi ujeli že v Los Angelesu.

Čeprav se je Scott dve leti trudil, da bi Kourtney osvojil nazaj, se to ni zgodilo. In ko je v začetku meseca videl skupne fotografije Kourtney in Younesa, se je povsem strl - čeprav se je, ko ga Kourtney ni hotela nazaj, ker se še ni dovolj zresnil, pogosto sam zabaval v družbi več deklet. Ker si je želel Kourtney dobiti nazaj, saj bo, po njegovih besedah, vedno ljubil le njo, naj bi nehal piti in se divje zabavati - imata namreč tri otroke.

Zdaj pa je spoznal, da se to ne bo zgodilo, zato svoje udeležbe na divjih zabavah ne skriva več. A tisti, ki se jih udeležujejo z njim, pravijo, da Scott ni sproščen in zabaven, kot je bil, saj ga je očitno to, da je Kourtney obupala nad njim in se spustila v romanco z Younesom, popolnoma strlo. Kaže, da se je odločil sebe in druge prepričati, da je zvezo prebolel, in se podal v zvezo s precej mlajšo nekdanjo Disneyjevo zvezdnico Bello.

Kakorkoli, kaže, da se vsi precej zabavajo in da jim pri srkanju pijače in nastavljanju sončnih žarkov na razkošnih jahtah ni prav težko.