FOTO: V Chanelovem rajskem vrtu najbolj blestela 16-letna Kaia

Chanel je na Pariškem tednu moje predstavil svojo kolekcijo pomlad/poletje 2018 in ob modnih kreacijah poskrbel za pravljično kuliso rajskega vrta, po katerem so se sprehodile nič manj rajske lepotice.

A med vsemi je največ pogledov spet pritegnila mlada Kaia Gerber, ob kateri nihče ni pogrešal običajnih muz Karla Lagerfelda, kot so Lily-Rose Depp, Vanessa Paradis, Cara Delevingne, Kristen Stewart in Keira Knightley.

Ko se je 16-letna lepotica Kaia Gerber elegantno in sproščeno sprehodila po modni pisti v prozornih škornjih in belem krilu v kombinaciji s topom in plaščem v barvnih resicah, so modni navdušenci ostrmeli. Pod odrom je svoji najstniški hčeri podporo izkazala tudi mama Cindy Crafword, ki je hčerin izhod ponosno objavila na spletu.