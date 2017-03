V drugo sta se razveselila hčerkice

Chad Michael in Murray Sarah Roemer sta postala starša. (Foto: AP)

Chad Michael Murray in njegova žena Sarah Roemer sta povečala družinico. Veselo novico o rojstvu njune hčerkice sta sporočila na družbenih omrežjih.



''Ne skrbi mala deklica, lahko me držiš tako močno in tako dolgo, kolikor hočeš. Tvoj sem in nikoli te ne bom zapustil. Zdaj imam dve izjemni ženski v življenju. Moj sin in jaz sva dva srečneža,'' je Chad zapisal na Instagram pod fotografijo, na kateri ga njegova novorojenka drži za prst.

A post shared by Chad Murray (@chadmurray15) on Mar 13, 2017 at 9:20pm PDT

35-letni Chad, zvezdnik serije One Tree Hill, in njegova žena Sarah Roemer sta se poročila leta 2015, istega leta pa sta se razveselila tudi rojstva sina.