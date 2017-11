V dveh mesecih pridobil 20 kilogramov, razlika je očitna

Pevec Aaron Carter, ki je že zelo zgodaj zaslovel kot mlajši brat zvezdnika Back Street Boys Nicka Carterja, nato pa prav tako že zelo zgodaj zabredel v težave zaradi drog, se je pred kratkim odločil za zdravljenje. Po dveh mesecih na kliniki je z rezultatom, pridobil je namreč kar 20 kilogramov, zelo zadovoljen, kuje pa tudi že načrte za naprej, začel je očitno spet ustvarjati glasbo.

A post shared by Aaron Carter (@aaroncarter) on Nov 10, 2017 at 2:02pm PST

"To sta moji fotografiji prej in zdaj. V dveh mesecih sem z 52 kilogramov prišel na 72. Leto 2018, pripravljen sem. Moja nova glasba že nastaja!" je razkril svojim sledilcem na instagramu. Na fotografiji je očitna razlika v njegovem polnejšem telesu, radiatorčki, ki so prej sevali iz koščenega života, so sicer obloženi, a pevčev obraz je polnejši, njegov nasmeh pa razkriva, da se počuti neprimerljivo bolje. Spremenil je tudi pričesko in lase pobarval na zelenomodro.

"Ostani čist," ga spodbujajo oboževalci, ki so ponosni in veseli za njegov dosežek, da je zbral pogum in se odpravil po pomoč.

Pevec se je na zdravljenje odpravil že septembra, a se je po le treh tednih s klinike odjavil, češ, da mora urediti nekatere pravne in osebne zadeve, ki jih namesto njega ne more nihče drug. Zaradi odhoda naj bi bil bil Carter zelo nesrečen, tako je vsaj povedal vir blizu pevca. "Zelo razočaran je bil, da je moral zapustiti zdravljenje," je razkril in še: "Odlično mu gre. Zelo je pridobil je na teži in nadaljeval bo skrb za svoje zdravje, ko uredi te osebne zadeve."

In očitno se je res vrnil na zdravljenje, saj je 26. oktobra tvitnil: "Vsak dan se počutim močnejšega, in ja, le občasno lahko uporabim telefon, zato se le na hitro javljam. Pridobil sem že 18 kilogramov."

Septembra se je 29-letnik pojavil tudi v epizodi pogovorne oddaje The Doctors, ki je bila sicer posneta že avgusta, ko se je zvezdnik, ki je tehtal le 52 kilogramov, znašel na najnižji točki. Bil je zelo zaskrbljen zaradi svojega shujšanega telesa in zdravja, najbolj pa se je bal, da ima morda virus HIV. "Dolgo nisem zbral poguma," je takrat priznal Carter, da ga je bilo resnice zelo strah. A ko je negativno opravil tako test za virus HIV kot test za kokain in metadon, so mu zdravniki dejali, da bo nekaj moral spremeniti, saj je bilo njegovo telo še vedno polno drugih drog, kar ne pomeni nič dobrega za njegovo zdravje. Očitno ga je to opogumilo, da se je resno vzel v roke.

Carter se je zaradi odvisnosti od drog v preteklih letih zdravil že večkrat, a se je nato vedno vrnil na kriva pota. Tako shiran je bil videti julija: