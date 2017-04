V enem letu zaslužila 3,5 milijona, a ne z glasbo

Bun up �df34 A post shared by Rita Ora (@ritaora) on Mar 31, 2017 at 11:16am PDT

Pevka Rita Ora ima zadnje čase v mislih vse kaj drugega kot petje, saj že dve leti ni ponudila nove glasbe. Njen zadnji samostojni singel Posion sega v maj 2015, a je ves ta čas počela druge reči. Njeni podjetji Ora Multi Services Ltd in Ora Live Ltd sta tako v zadnjem letu zaslužili krepkih 3,5 milijona evrov.



Rita je tako dobro služila po zaslugi sodelovanja z znamkami kot sta Adidas in Tezenis, med drugim se je pojavila tudi v franšizi Petdeset odtenkov sive, gostila pa je tudi eno sezono šova America's Next Top Model.



Slednjemu se je zdaj odpovedala, saj je svoj povratek napovedala avtorica šova Tyra Banks. Rita je medtem dopustovala na Maldivih in oboževalce na Instagramu razveselila z nekaj vročimi fotografijami.