'V enem mesecu sem zanosila'

Heidi in Spencer Pratt prvič pričakujeta, saj bosta oktobra postala starša. (Foto: AP)

30-letna Heidi Pratt je razkrila, da je tri mesece noseča in da sta z možem Spencerjem potrebovala samo en mesec, da jima je uspelo spočeti otroka. Resničnostna zvezdnika sta novico razkrila reviji US Weekly, datum prihoda otroka pa so jima določili na 19. oktober.



"Njen pogled, kar težko ga opišem. Dobesedno žarela je. Mislil sem, da bo rekla, da je naredila mafine ali bananin kruh, a mi je namesto tega povedala za srečno novico in od sreče zajokala. Heidi je hotela biti mama od dneva, ko sem jo spoznal. Vse je načrtovala in premislila," je trenutek, ko mu je povedala za nosečnost, opisal Pratt.



Z nosečnostjo sta sicer zavlačevala, saj sta bila zadnje tri leta precej zaposlena. Poročila sta se leta 2009, za spol otroka še ne vesta, upata pa, da bosta dobila sina, ki si ga oba zelo želita.



Zanimivo pa je, da sta noseči tudi njeni soigralki iz serije The Hills Lauren Conrad in Whitney Port.