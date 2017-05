'V hotelu so zastrupili moje palačinke in me nato še vrgli iz sobe'

18-letni Jaden Smith je poleg zelo zanimivih zapisov na Twitterju znan tudi po posebnem smislu za modo. Na Gala Met je tako prinesel svoje pred časom odstrižene lase. (Foto: AP)

Jaden Smith, sin Willa Smitha in Jade Pinkett, v Kanadi snema film Mitje Okorna Life in a year, si, kadar ne snema, privošči luksuzen počitek. Te dni je bival v prestižnem hotelu Four Seasons v Torontu, a 18-letnik z bivanjem tam ni bil zadovoljen. Še več, bil je prav pretresen, in svojo nejevoljo je jasno delil tudi na Twitterju.

"Zaradi hotela Four Seasons v Torontu sem se skoraj pobruhal," se je glasil prvi tvit.

"Upam, da me v tem hotelu uvrstijo na seznam ljudi, ki v njem ne smejo bivati," je nadaljeval.

In s čim si je hotel prislužil jezo mladega zvezdnika?

Jaden, ki je, spomnimo, na prestižni dogodek Met Gala namesto zmenka s sabo pripeljal kar svoje odstrižene lase, je zapisal: "Moje palačinke so zastrupili s sirom, presenečen sem, da sem sploh še živ." Jaden je namreč vegan.

Dodal je, da so ga po "poskusu zastrupitve" še vrgli iz hotela.

V hotelu pa pojasnjujejo, da ga niso vrgli iz sobe, temveč je želel mladostnik po koncu rezerviranega obdobja še ostati v hotelu, a so mu pojasnili, da to žal ni mogoče, ker je hotel čisto poln in mu zadnji trenutek ne morejo najti proste sobe, saj so vse že dlje časa rezervirane, saj se v mestu v tem času precej dogaja.