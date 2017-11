V peto gre rado?

Mladoporočenca Gary Oldman in Gisele Schmidt prekipevata od ljubezni. (Foto: AP)

Gary Oldman je večni romantik, ki očitno nikoli ne bo obupal nad ljubeznijo, v zakonsko bitko se je namreč v 30 letih podal že petič. 59-letni igralec se je z umetniško kritičarko Gisele Schmidt poročil že avgusta, a poroke ni obešal na veliki zvon. Večni da sta si zaljubljenca obljubila na intimnem dogodku na domu igralčevega bližnjega prijatelja in menedžerja Douga Urbankija, tam pa je bilo le nekaj deset bližnjih prijateljev.

Pred Schmidtovo se je na prestolu šarmantnega britanskega zvezdnika iz filma Vitez teme zvrstilo že lepo število britanskih in ameriških lepotic, med njimi Leslie Manville, Uma Thurman, Donya Fiorentino in nazadnje Alexandra Edenborough, s katero se je ločil leta 2015. A medtem ko nekateri dočakajo srebrne, zlate, celo diamantne obletnice porok, igralec te sreče ni imel, saj so njegove poroke trajale od dve do sedem let, najdlje je vztrajal prav v zadnji zvezi. Iz neuspešnih zakonov ima zvezdnik tudi tri otroke, Alfieja, Charlieja Johna in Gulliverja Flynna, in Odlman pravi, da je to več kot dovolj

Gary Oldman in njegova žena številka pet Gisele Schmidt sta nazadnje prekipevala od ljubezni na rdeči preprogi na podelitvi nagrad umetniških nagrad SAG-AFTRA.