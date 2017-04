'V sombreru in spodnjicah je potrkal na moja vrata'

Jenna in Channing Tatum sta se spoznala na snemanju filma Step up, tri leta pozneje pa poročila. (Foto: AP)

Igralka in plesalka Jenna Dewan Tatum je voditeljici Ellen DeGeneres povedala, kako se je začela romanca z možem, igralcem Chaninngom Tatumom. Vse se je začelo, ko sta leta 2006 skupaj snemala film Step up, v katerem sta igrala zaljubljenca.

"Rekla sem: Poglej, če se hočeš videvati z drugimi in biti svoboden, je to povsem v redu. Ampak potem se ne bova družila in skupaj gledala filmov. Ugotoviti moraš, kaj si želiš, ker jaz hočem zvezo," je dejala 36-letnica.

Na srečo je njen načrt osvojiti privlačnega igralca deloval. Tri dni pozneje je namreč 36-letnik potrkal na vrata njene hotelske sobe. "Rekel je, da je imel možnost biti svoboden, a vseeno ni mogel nehati misliti name. Pri tem pa je nosil sombrero, spodnjice in uggice in rekel: Storiva to," je povedala.

Njune romance nista mogla skrivati niti en dan. "Naslednje jutro je še spal v moji sobi, jaz pa sem že mogla na snemanje. Bila sem v maski, minila je ena ura in vsi pomočniki produkcije so govorili: Ne moremo najti Channinga. Ne vemo, kje je. Ni ga v njegovi sobi, trkali smo in ga klicali. Nato sem enega izmed njih poklicala na stran in mu rekla: V moji sobi je," je povedala.

Igralca sta čez tri leta poročila, zdaj pa sta starša triletne hčerke Everly.