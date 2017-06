V svoji koži se odlično počuti

A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on May 22, 2017 at 10:10am PDT

24-letna pevka Demi Lovato je v preteklosti javno govorila o svojih težavah z motnjami hranjenja in zasvojenostjo, zdaj pa glasno zagovarja pomembnost biti zadovoljen s svojim telesom in biti samozavesten. To pogosto podkrepi tudi z objavami drznih fotografij na družbenih omrežjih, ki kažejo, da je resnično vzljubila svoje telo.

Te dni se zvezdnica razvaja na počitnicah v Cannesu. Tam je posnela tudi izzivalno fotografijo, ob katero je šaljivo pripisala: "Stvari na tej fotografiji se lahko zdijo večje, kot v resnici so."

Pevka, ki ima Instagramu več kot 59 milijonov sledilcev, je objavila še eno fotografijo, v kateri leži na postelji, pokaže pa tudi svoje tetovaže.

"Počutim se bolje, kot sem se kadarkoli. Bistvo vsega je, da se imaš rad," je tvitnila pred časom. "Vsak dan si povejte, da ste lepi. Bodite nežni sami s sabo. Jejte ogljikove hidrate brez občutka krivde in ne pozabite, da je življenje prekratko, da bi se obremenjevali s tem, kaj mislijo drugi," je dodala. Morda je to v času sezone kopalk nekoliko težji izzv, a velja ji prisluhniti in jo upoštevati.