V tretje gre rado – kamere ujele prvi poljub princa Harryja in Meghan

V tretje gre rado! Tretjič sta se namreč princ Harry in njegovo dekle Meghan Markle uradno pojavila skupaj v javnosti, ko so kamere ujele težko pričakovani prvi poljub. Po 14 mesecih zveze, ki sta jo dolgo skrivala pred očmi javnosti, sta igralka in princ zdaj sproščena tudi vsem na očeh.

Svojo izbranko je Harry zasipal z ljubeznijo na slovesnosti ob zaključku kanadskih športnih iger Invictus Games, ko ji je pritisnil več poljubčkov in jo imel ves čas na očeh. Mnogi so v njegovi pozornosti odkrili tudi podobnost z naklonjenostjo njegovega brata Williama do žene Kate.

Čeprav se je trenutek izkazovanja ljubezni med princem in igralko zgodil v zatemnjeni VIP-loži, so fotografije hitro zakrožile po spletu in še podkrepile govorice o tem, da je parček ne samo noro zaljubljen, ampak od poletja tudi zaročen.

Tik, preden se je odpravil na oder, kjer je imel zaključni govor, je Harry svojo drago poljubil na lice. Že kmalu za tem pa prejel stoječe ovacije, ki sta se jim pridružili tudi ponosna Meghan in njena mama Doria Ragland, ki je posebej za ta dogodek priletela iz Los Angelesa, da bi s simpatičnim parom preživela nekaj skupnega časa. Princ je na odru navdušil s primerjavami, v katerih je pohvalil tekmovalce in njihovo zavidanja vredno drznost in osredotočenost k cilju: "Uspelo vam je splezati na vrh gore, za katero ste mnogi mislili, da je neosvojljiva."

Meghan se je zaključka športne prireditve udeležila s svojo najboljšo prijateljico, kanadsko stilistko Jessico Mulroney, in tesnim prijateljem Markusom Andersonom, ki je tudi zaslužen za to, da je med princem in igralko zaprasketala iskrica ljubezni, prav on ju je namreč lani predstavil. 36-letna zvezdnica serije Nepremagljivi dvojec pa je imela ob sebi tudi svojo mamo Dorio Ragland. In zabavali so se še dolgo, gospo Ragland so namreč videli plesati na zaključni prireditvi, kjer je vidno uživala ob nastopu Brucea Springsteena in Briana Adamsa.