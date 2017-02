Mučno čakanje na kolegov pogreb

A post shared by Amani / DJ AmRo (@ahr19) on Feb 24, 2017 at 3:39pm PST

"Zadeva ni zaključena. Težko mi je. Težko je za vse. To je obdobje, ko smo vsi v vicah in se moramo počasi s tem soočiti in nadaljevati z življenji," je za britanski časopis nedavno izjavil 54-letni Andrew Ridgeley, nekdaj polovica dua Wham!, s katerim je zaslovel ob Georgu Michaelu v prvi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja. Michael je umrl na lanski božični dan, pogreb so zaradi nedokončanih preiskav o vzroku smrti prestavili, sicer pa ga načrtujeta zvezdnikovi sestri Melanie in Yioda.





Pepsi DeMacque from, Andrew Ridgeley in Shirlie Holliman so imeli pred dnevi v čast Georga Michaela govor na podelitvi britov v Londonu. (Foto: AP)

Ridgeley se je kolega spomnil na nedavni podelitvi britanskih nagrad brit, skupaj s stranskima vokalistkama iz Wham!, Shirlie Holliman in Pepsi DeMacque. Dejal je, da je "na božič 2016 umrl eden največjih pevcev in piscev pesmi svoje generacije, ikona svojega časa, njegov dragi prijatelj George Michael".





A post shared by Wham! (@georgemichael_andrewridgeley) on Jan 3, 2017 at 4:21pm PST

"Bil je kot supernova v svodu sijočih zvezd, ki je ugasnila, da se je zdelo, kot bi padlo nebo," je bil slikovit Ridgeley. Dejal je tudi da sta bila nekoč "samo dva mulca, najboljša prijatelja, ki sta imela podoben smisel za humor, nato pa sta ustanovila prvi bend, leta 1979 pa Wham!, s katerim sta osvojila svet." Omenil je še "transcendentalno lepoto" glasu pokojnega kolega.



Zvezdnikova smrt tako ostaja "nepojasnjena, a nesumljiva". Kaj je bil vzrok njegove smrti, naj bi tako bilo znano kmalu, kot tudi to, kdaj bodo pevca končno položili k večnemu počitku. Najbrž se bo to zgodilo v mesecu marcu.