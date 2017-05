Val Kilmer o svojem zdravju: Super mi gre!

Val Kilmer spet igra v predstavi Citizen Twain in trdi, da mu "gre super". (Foto: FameFly)

"Najbrž mi je Michael hotel pomagati, ker so ga novinarji spraševali, jaz pa sem bil na zdravljenju raka na grlu. Jezik imam še vedno zatečen in ker ne zvenim kot pravi jaz, ljudje mislijo, da nisem dobro," je povedal 57-letni Val Kilmer, ki je imel v zadnjih letih kar nekaj težav z zdravjem.



72-letni Michael Douglas je tako javno izjavil, da Valu "ne kaže dobro" in da "moli zanj, saj najbrž zato niso nič slišali z njegove strani". Kilmer je sicer na Facebooku zanikal, da "sploh nima raka", z Douglasom pa že dlje časa nista govorila. "Michaela imam rad, a nima pravih informacij. Nazadnje sva govorila pred skoraj dvema letoma, ko sem ga vprašal za nasvet glede specialista, ki bi mi pregledal bulo v grlu. Zaradi tega nisem igral svoje predstave Citizen Twain, nazadnje mi je pomagala ekipa na UCLA, sicer pa sploh nimam nobenega raka," je zapisal Kilmer.



Prav tako je igralec že oktobra 2015 zanikal, da bi imel tumor, čeprav so ga paparaci ob več priložnostih nato ujeli z zakritim vratom, ki ga je skrival za šali. Nedavno je tudi povedal, da s Tomom Cruisom nikoli nista bila tekmeca na snemanju filma Top Gun. Kilmer zdaj nadaljuje s predstavami Citizen Twain, čeprav ima še vedno težave z govorjenjem, po pisanju revije People pa naj bi mu šlo super. Če gre temu verjeti, potem se njegovi oboževalci lahko veselijo, tudi če držijo govorice, da naj bi se vrnil kot Iceman v dolgo napovedanem nadaljevanju filma Top Gun.