Vdrli v računalnik Kate Moss in ji ukradli gole poročne fotografije

Kate Moss (Foto: Reuters)

Kate Moss je ena najbolj znanih supermodelov na svetu, in čeprav je navajena, da za modne revije pozira popolnoma gola, pa je vseeno pobesnela, ko je videla, da ji je nekdo vdrl v računalnik in se dokopal do golih fotografij, ki jih je posnela na poročni dan leta 2011.



"Kate je besna. Čeprav z Jamiejem nista več skupaj, so ji te fotografije zelo blizu in so zelo zelo zasebne. Seveda je Kate navajena, da jo fotografirajo golo, toda te fotografije so drugačne - Bile so namenjen samo za Jamieja," je komentiral vir blizu zvezdnice.



Kate in Jamie Hince, kitarist skupine The Kills, sta se poročila leta 2011. Oktobra 2016 pa je v javnost prišla novica, da se zvezdnika za zaprtimi vrati ločujeta. 43-letna Kate ob ločitvi dobila večino premoženja, Jamie pa je obdržal stvari, ki sta jih zakonca priddobila v času zakona, med njimi so tudi razna umetnišak dela, ki sta jih zbirala. Nekdanja zakonca nista imela otrok, Kate pa ima z nekdanjim partnerjem Jeffersonom Hackom 15-letno hčerko Lilo Grace Moss Hack.