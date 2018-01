Več sreče prihodnjič, J.Lo!

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez rada priznata, da ko se zgrnejo na kup vsi njuni otroci, ne manjka smeha in zabave, ki so jo tokrat v polnem številu poiskali kar na košarkarskem igrišču. A niso igrali oni, temveč so si iz prve vrste ogledali dvoboj med moštvoma Lakers in Hornets v ameriški ligi NBA. Košarkarski večer je J.Lo na spletu najprej zaznamovala s fotografijo z legendarnim nekdanjim igralcem Lakersov Magic Johnsonom, ki ima še vedno visok položaj v vodstvu moštva, nato pa še z navijaško druščino.

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jan 6, 2018 at 12:45pm PST

"Z otročički smo se imeli super na sinočnji tekmi Lakersov," je zapisala Lopezova ob fotografiji, s katere se smeji srečni parček in njegov podmladek, ki obsega toliko članov, da so komaj vsi prišli v objektiv. Med nasmejanimi usti so poleg zaljubljencev pevkina 9-letna dvojčka Emme in Max in otroka nekdanjega bejzbol igralca, 13-letna Natasha in 9-letna Ella. A kljub glasnemu navijanju je njihovo priljubljeno moštvo izgubilo za kar nekaj košov, saj je bil končni izid 108:94.

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jan 6, 2018 at 12:52pm PST

To pa ni prvič, da se je moderna družina skupaj zabavala, konec lanskega leta je dokumentirala, kako se sladka s sladoledom, za božično fotografijo pa je pozirala kar v pižamah.

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Dec 26, 2017 at 12:19am PST

42-letni A-Rod je medijem zaupal tudi, da je Jennifer vzornica njegovi 13-letni hčerki Natashi, ki že vstopa v puberteto in se v družbi slavne J.Lo počuti "zelo kul". Govori pa se, da naj bi parček v New Yorku že iskal primerno ljubezensko gnezdo za svojo razširjeno družino. "Jennifer in Alex si ogledujeta stanovanja in mislim, da ga nameravata kupiti," je načrte para, ki je svojo ljubezensko pot začel lani, razkril vir.