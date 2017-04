'Vedela sem, da je veliko sovraštva, a nisem si predstavljala, da mi bodo celo grozili s smrtjo'

Ellen Degeneres se je pred 20 leti zapisala v zgodovino. Dva tedna pred razkritjem svoje spolne usmerjenosti v svoji seriji jo je razkrila v oddaji Oprah Winfrey. (Foto: AP)

Igralka, komičarka in voditeljica svoje pogovorne oddaje Ellen DeGeneres se je pred 20 leti v svoji seriji Ellen zapisala v zgodovino. V njej je namreč razkrila, da je lezbijka – kar je bilo pred dvema desetletjema na žalost precej težko, saj se je istospolnosti držala družbena stigma.

Sicer takrat ni bilo nič novega v serijah videti gejev - več kot leto pred tem so tudi v eni najbolj priljubljenih serij vseh časov Prijatelji imeli lezbično poroko - a niso nastopali kot glavni junaki, vedno le kot neki zelo stranski liki.

Ellen je tako utrla pot istospolno usmerjenim glavnim junakom, prav tako pa seveda olajšala sprejemanje samega sebe in zmanjševanja stigme tudi vsem drugim, ki so se sramovali svoje spolnosti in jo skrivali pred bližnjimi.



A javno razkritje zanjo ni bilo enostavno. "Zame je bilo to, da končno razkrijem, kdo sem, bolj pomembno od kariere," je povedala v nedavnem intervjuju za Associated Press. "Naenkrat sem si rekla: Zakaj me je sram tega, kdo sem, samo, da bi bila uspešna in slavna v očeh družbe," je dejala.

Ellen je sicer to, da je lezbijka, javnosti razkrila 14 dni prej z naslovnico revije Time, nato pa še v oddaji Oprah Winfrey. Kasneje je to razkril še njen lik v humoristični seriji Ellen. Epizoda je nosila naslov "The puppy episode" (Epzoda s kužkom), posneli so jo pred občinstvom, predvajali pa 30. aprila 1997.





"Moj lik v seriji je očitno imel težave, ni bila v nobeni zvezi. Bilo je precej jasno, da lahko enostavno spozna, da je lezbijka, kar je razlog, da njeni odnosi z moškimi niso bili uspešni," je pojasnila.



"Na začetku nam tega niso odobrili. Skušali smo jih prepričati, naj nam dovolijo, o tem so imeli sestanke za zaprtimi vrati," je povedala. Ko so odgovorni vendarle odobrili scenarij, v katerem Ellen razkrije, da je lezbijka, je imela sama velike težave z branjem scenarija na glas. Težko ji je bilo izgovoriti besede: "Lezbijka sem."



"Ko sem začela izgovarjati, sem dobila solze v oči. Zavedala sem se, kako močen je ta stavek, ker ko si gej, ta stavek rečeš samo takrat, ko to nekomu ’razkriješ’ - ko to poveš svojim staršem, ali komu, ki ti je blizu. Ker večini ljudi nikoli ni treba reči: Heteroseksualec sem," je dejala.



Ko so epizodo predvajali, je bila Ellen tarča sovražnih komentarjev, pa ne le ona. "Vedela sem, da s tem tvegam svojo kariero. Ampak da je bila zaradi tega kaznovana tudi Laura Dern (soigralka v prizoru, kateri Ellen razkrije svojo spolno usmerjenost, op.a.) samo zato, ker je igrala mojo simpatijo v seriji, je noro. Mislim, ona je briljantna igralka, heteroseksualka in še vedno je bila kaznovana. In Oprah Winfrey je dobivala sovražno pošto, ker je samo bila del vsega skupaj," je pojasnila.



"Seveda je to sovraštvo razlog, da mnogo ljudi skriva svojo ljubezen, ker še vedno obstaja jasno in glasno sporočilo, da mnogi gejevstva ne razumejo in ker ga ne razumejo, se ga bojijo in ker se ga bojijo, ga sovražijo. Ampak niti približno si nisem predstavljala, da je tega sovraštva toliko. Nisem si predstavljala, da bom prejemala grožnje s smrtjo. To je bil zame resnično strašljiv čas," se spominja 59-letnica.

Ellen se je leta 2008 poročila z igralko Portio de Rossi. (Foto: AP)

Dodala je, da se je po koncu serije počutila zelo depresivno in napadeno. "Nihče ni zares razumel, kako temno je vse postalo zame. Bila sem v zelo zelo globoki depresiji. Nikoli prej v življenju še nisem bila tako na tleh. Bila sem depresivna. Bila sem čisto brez denarja. Dogajalo se mi je vse, česar se bojiš v življenju, na primer to, da te nihče nima rad."



Nato pa se je zanjo na srečo vse spremenilo. "Da sem to preživela in se pobrala in dosegla, kar sem dosegla s svojo oddajo in mojim podjetjem za produkcijo … zaradi tega sem spoznala, da ne glede na to, kako zelo temačno postane in kako zelo slabo ti gre, vedno obstaja možnost, da iz tega pride nekaj lepega. Samo držati se moraš in vedeti, da iz slabih stvari vedno pride nekaj dobrega in da vse nosi določeno lekcijo," je dejala.



To zgodovinsko epizodo je gledalo okoli 44 milijonov gledalcev, dobila je emmyja za scenarij, ter nagrado za temeljni dosežek v zgodovini televizije ter mnogo drugih priznanj, saj je resnično storila pomemben korak in odprla pot tej tematiki na televiziji. Že leto kasneje je na ekrane na primer prišla serija Will in Grace, katere glavni junak je bil gej, kar se brez ikonične serije Ellen najbrž ne bi zgodilo tako hitro.