Veliki preobrat na sojenju: Severina čez poletje večinoma brez sina

Aleksandar, sin Severine Kojić in Milana Popovića, bo večino poletja preživel z očetom, z mamo pa bo samo teden dni v juliju in teden dni v avgustu. Tako je odločila sodnica Verica Nikić, čeprav so se v srbskih medijih pojavile govorice, da je zvezdnica izgubila skrbništvo nad sinom, to ne drži.

Severinin menedžer Tomislav Petrović je potrdil, da je bil sprejet začasni odlok. "Res je, nepravnomočno je bil sprejet začasni ukrep, ki je izven vseh zakonskih predpisov, ki jih ne bi komentiral. Tudi zato, ker je to odločila sodnica Verica Niić. Severininemu otroku so prepovedali, da gre v vrtec, ker je bil oče proti, da je manjkal kar pet mesecev! Iz tega lahko razberemo, da sodnica Nikićeva sodi po zahtevah očeta, a v nasprotju z interesi otroka. Od pristojnih institucij bomo zahtevali, da naredijo vse potrebno, da bi zaščitili otroka in da se to ne bi zgodilo še komu drugemu," je povedal Petrović.

Severina bo najbrž vložila pritožbo na začasni ukrep, saj je po njenem več kot očitno šlo za sojenje v korist Popovića.