Chris in Vicky sta se poročila leta 2004, istega leta, kot se je rocker ločil od svoje prve žene. (Foto: AP)

Žena nedavno umrle ikone grungea Chrisa Cornella Vicky Cornell je nekaj dni po njegovem samomoru svoji "duši dvojčici" napisala ganljivo in čustveno odprto pismo, ki je bilo objavljeno v reviji Billboard. S pokojnim pevcem skupine Soundgarden, ki se je prejšnji teden obesil v svoji hotelski sobi, je bila poročena od leta 2004.

"Bil si najboljši oče in mož. Tvoje potrpljenje, sočutje in ljubezen so bili vedno v ospredju. Vedno si govoril, da sem te rešila, da ne bi bil živ, če me ne bi bilo," je zapisala.

"Moje srce je žarelo, ko sem te videla srečnega, ko si živel z motivacijo. Ko si bil vznemirjen, da živiš. Ko si počel vse, kar si lahko, da si to vračal. Zadnje desetletje je bilo najbolj čudovito obdobje najinih življenj in žal mi je, moja ljubezen, da nisem videla, kaj se ti je tiste noči zgodilo. Žal mi je, da si bil sam, in vem, da to nisi bil ti, moj dragi Christoper."

"Tudi tvoji otroci vedo to, zato lahko počivaš v miru. Zlomljena sem, a bom močna zate in bom skrbela za najina čudovita otroka. Nate bom mislila vsako minuto vsakega dne in borila se bom zate," je zapisala.

Chris je imel s prvo ženo Susan Silver, s katero sta se ločila leta 2004, 16-letno hčerko Lillian Jean, z Vicky pa 12-letno hčerko Toni in 11-letnega sina Christopherja Nicholasa.

Chris in Vicky s svojima otrokoma,12-letno hčerko Toni in 11-letnim sinom Christopherjem Nicholasom. (Foto: AP)

Nato je sklenila svoje pismo: "Imel si prav, ko si dejal, da sva sorodni duši. Pravijo, da se bodo poti, ki so se nekoč križale, križale ponovno, in vem, da me boš prišel iskat in jaz te bom čakala. Ljubim te bolj, kot je kdorkoli ljubil kogarkoli v zgodovini ljubezni in bolj, kot kdo kdajkoli bo. Vedno in za vedno, tvoja Vicky."

Pred tednom je družinski odvetnik Kirk Pasich dejal, da so jih zelo prizadela namigovanja, da si je Chris zavedno in namerno vzel življenje. "Brez rezultatov toksikološke analize ne vemo, kaj se je dogajalo z njim – ali če so k temu prispevale kakšne substance," je dejal. Družina namreč verjame, da če se je pevec res ubil, ni vedel, kaj počne, saj so nanj vplivale droge ali kakšne druge substance.

Dan po njegovi smrti je Vicky v javni izjavi zapisala: "Chrisova smrt je globoka izguba, ki je ni mogoče opisati, in je v mojem srcu ustvarila takšno praznino, ki je nikdar ne bo moč zapolniti. Kot pravijo vsi, ki so ga poznali – Chris je bil predan oče in mož. Bil je moj najboljši prijatelj. Njegov svet se je vrtel okoli njegove družin, in seveda, na drugem mestu okoli glasbe."

Pokopali ga bodo v petek v Los Angelesu.