Veste, kaj je med mano in mojimi hlačami? Čisto nič – Brooke znova s Calvinom

Preden je Brooke Shields postala igralka, je imela uspešno kariero kot manekenka, kajti že v otroških letih je nastopala v različnih oglasih in reklamah. Pri 15 letih pa je postala obraz kampanje za slavne kavbojke Calvin Klein, zaradi katere je postala prava medijska senzacija, tudi zaradi obtožb o otroški pornografiji, saj je v oglasu mlada Brooke izjavila: "Veste, kaj je med mano in mojimi hlačami? Čisto nič!" Oglas so zaradi tega tudi umaknili s televizijskih programov.

Po 37 letih pa sta se slavna igralka in priznana oblikovalska hiša znova našla na skupni poti. Kreativni direktor Raf Simons jo je namreč povabil k sodelovanju, kajti želi jo imeti pri svoji kolekciji za jesen in zimo. Igralka je medijem zaupala, da se počuti zelo nostalgično in vznemirjeno. Zgodba iz 1980 pa – kot da se je zgodila šele včeraj.