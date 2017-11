'Bile smo videti kot transvestiti!'

43-letno modno oblikovalko Victorio Beckham je v devetdesetih letih skupina Spice Girls, ki je bila med drugim znana po svojevrstnem in izzivalnem načinu oblačenja, izstrelila med največje svetovne zvezdnike.

A Victoria zdaj priznava, da se je kot najstnica oblačila bolj spodobno in ni nosila takšnih izzvalnih oblek, kot jih je kasneje, ko se je pridružila skupini.

Za slavno revijo Vogue je spregovorila o svojem najstniškem smislu za oblačenje. "Sem imela rahko neokusno trajno? Da. Sem nosila čudne kavbojke? Da," je povedala v smehu. A nikdar se ni oblačila neprimerno - vse do časov Spajsic, seveda. "Moja mama mi nikdar ne bi dovolila, da bi se tako oblačila," je povedala.

Povedala je, da je za njen modni okus zaslužna prav glamurozna mati Jackie, ki je rada prirejala prestižne večerne zabave. "Nismo se jih smeli udeležiti, zato smo jih opazovali z balkona," se spominja.

Ko se je oddaljila od najslavnejše dekliške skupine, pa je znova obudila svoj lasten modni stil in se uveljavila kot priznana in uspešna modna oblikovalka, ki je zgradila pravi modni imperij. Ne samo modni okus, tudi zasluge za uspeh pripisuje svoji mami oziroma družini. "Vzgajana sem bila v duhu, da lahko dosežem popolnoma vse, kar si zadam," je povedala. Zdaj v istem duhu vzgaja svoje štiri otroke, 18-letnega Brooklyna, 15-letnega Romea, 12-letnega Cruza, šestletno Harper.

Victoria je že pred časom jasno pokazala, da ji ni bil všeč videz Spajsic. Izjavila je, da so bile vse skupaj videti kot moški v preobleki, ker so bile tako zelo močno naličene. A to so vendarle bila devetdeseta, ki jih imamo radi ravno zaradi vse bizarnosti, ki so jih prinesla.

Ko pogleda stare fotografije, se zgrozi zaradi količine ličil. (Foto: AP)

Dejala je tudi, da so bile zaradi gore ličil videti "ogabno", ko so se udeležile ameriških glasbenih nagrad leta 1997 – kjer so osvojile kar tri nagrade. "Najhuje je bilo, ko smo šle na ameriške glasbene nagrade in smo bile videti kot transvestiti!", je sočno dejala. "Tako močno smo bile naličene, da je že kar neverjetno. Ko pogledam fotografije, se kar ustrašim. Nanašanje ličil v več slojih smo popeljale na povsem drug nivo," je še dejala.

"Bile smo kot transvestiti!," je glede stajlinga za podelitev MTV nagrad leta 1997 dejala Vicotria. (Foto: AP)

Ali ji je sploh bilo kdaj všeč karkoli, kar je morala obleči kot Spajsica? "Ko sem bila noseča z Brooklynom, smo posneli spot za pesem Goodbye. Imela sem zelo kratke lase. Takrat je bilo prijetno, povsem naravno sem bila naličena," je povedala.