Victoria Beckham od princa Williama prejela red Britanskega imperija - 'Kot družina ne bi mogli biti bolj ponosni nanjo'

Victoria je ponosna, da je Britanka. (Foto: AP)

Princ William je Victorii podelil red Britanskega imperija. (Foto: AP)

Victoria Beckham, nekdanja članica dekliške skupine Spice Girls in modna oblikovalka ter mama štirih otrok, je prejela red Britanskega imperija. Odlikovanje ji je v Buckinghamski palači podelil princ William, na slovesnosti pa je bila zbrana tudi njena družina, mož David Beckham in njeni starši.

Victoriini in Davidovi otroci, Brooklyn, Romeo, Cruz in Harper, se dogodka niso udeležili.



''Ponosna sem, da sem Britanka,'' je ob prejetju odlikovanja dejala Victoria, ki v zadnjih letih dela predvsem v modni industriji.

Čeprav so bili nekateri v dvomih, ko je pred leti mikrofon zamenjala za šivilski pribor, je z voljo in trdim delom skozi leta dokazala, da se motijo. Njeni modni kosi so hitro postali zelo zaželjeni, saj jih nosijo tudi številne zvezdnice.

''Danes je poseben dan, ta mlada dama je prejela red Britanskega imperija. Kot družina ne bi mogli biti bolj ponosni nanjo ... Ženska, ki trdo gara, mati in žena. Čestitke,'' je na družbenih omrežjih zapisal njen mož David.

Red Britanskega imperija sta prejela tudi atletinja Jessica Ennis-Hill in igralec Mark Rylance.