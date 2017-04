Victoria Beckham: Vem, da nisem bila najboljša pevka

Victoria Beckham pravi, da je moda njena prava ljubezen. (Foto: X17 Agency)

Nekoč zelo priljubljena dekliška skupina Spice Girls je vladala na vseh glasbenih lestvicah. Kasneje si je vsaka od članic zgradila svojo kariero, nekatere so ostale v glasbenih vodah, medtem ko je Victoria Beckham zašla v modo.



A novinarje še vedno zanima, kako je bilo takrat, ko je bila Victoria znana pod vzdevkom Posh Spice. In nekdanja pevka je o tem obdobju zelo iskrena, tudi če gre za bolj občutljive teme, kot je petje: "Ko sem bila v skupini, je bilo res zabavno. Vem, da nisem bila najboljša pevka ali plesalka. Toda čez leta sem se veliko naučila – kako se obnašati na odru, kaj se dogaja z lučmi, oblekami – vse to je bilo zelo vznemirljivo," je 42-letna modna oblikovalka dejala za revijo Elle ter dodala, da je moda tisto, kar ljubi: "Ugotovila pa sem tudi, da ljubim modo – to je res tisto, kar me zanima ... Ko pogledam nazaj – kako sem se obnašala ter kako sem se oblačila ... vse to je bilo samo del moje negotovosti. Zdaj se počutim bolj samozavestno, tudi to, da se staram, ni nobena težava."



Žena slavnega nogometaša Davida Beckhama je že pred časom povedala, da se je dostikrat zgodilo, da je pela v izključen mikrofon: "Dekleta so mi izključila mikrofon. Morala sem le odpirati usta in biti lepa."