'David je moja sorodna duša ter najbolj čudovit oče in mož'

Victoria in David Beckham sta se poročila julija 1999. (Foto: AP)

Victoria Beckham v oddaji Today Show ni mogla prehvaliti svojega moža Davida, o katerem tudi po skoraj 18 letih zakona govori čustveno in navdušeno.

42-letnica te dni predstavlja svojo novo modno kolekcijo, ki je na voljo v trgovinah Target. Svojo uspešno modno kariero usklajuje s skrbjo za štiri otroke, 5-letno Harper, 12-letnega Cruza, 14-letnega Romea in 18-letnega Brooklyna.

"Nenehno 'žongliram' med obveznostmi", je povedala voditeljici Savannah Guthrie. "Zelo sem srečna, ker je David najbolj čudovit oče in mož, super je, poleg tega pa sva doma zelo enakovredna in zelo zelo dobra ekipa," je dodala.

Njena prioriteta pa je, da so otroci dobro vzgojeni. "Nikakor me ne morejo ovijati okrog prsta, tudi Davida ne. Z otroki sva stroga. Oni so srečni otroci, ampak so zelo, zelo vljudni otroci. V šoli se zelo trudijo. Vedo, da se morajo. Domačo nalogo morajo narediti pravočasno. Nenehno preverjava njihove ocene. Vedno sva na roditeljskem sestanku in najpomembnejše vprašanje, ki ga vedno zastaviva, je: 'Ali so najini otroci prijazni in se lepo vedejo?' Ne gre za to, da imajo najboljše ocene, temveč da se lepo vedejo," je pojasnila.

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Jan 29, 2017 at 9:04am PST

Kisses from my baby girl ✨ X VB A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Dec 30, 2016 at 5:24am PST

Victoria je razkrila skrivnost svojega uspešnega zakona: "David je moja sorodna duša. Drug drugega dopolnjujeva. On je najbolj neverjeten mož, fantastičen oče. Navdihuje me vsak dan, že samo s tem, ko ga vidim z otroki in kako ravna z mano. Zakon preprosto deluje. Zelo sva srečna, da imava drug drugega."