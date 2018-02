Victoria le zavedla oboževalce, na oder se ne bo vrnila

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Feb 2, 2018 at 8:27am PST

Legendarna skupina Spice Girls se je pred kratkim sestala v hiši Geri Horner, kjer je nastala njihova zadnja skupna fotografija. Objava, ki jo je delila Victoria Beckham, je v hipu zakrožila po spletu in sprožila govorice, da se "začimbice" vračajo na oder. A ponovno združenje očitno le ne bo takšno, kot bi si ga mnogi želeli, saj se dekletom ne bo pridružila Victoria.

Članice skupine so namreč potrdile, "da razglabljajo o novih priložnostih" in največ navdušenja med njimi naj bi požela ideja, da bi se zbrale na nekaj velikih koncertih v različnih mestih po svetu. A brez Victorie Beckham.

Emma Bunton, Geri Horner, Melanie Brown in Melanie Chisholm naj bi se z menedžerjem Simonom Fullerjem pogovarjale o možnostih za individualne nastope, podobno je potrdil tudi bližnji vir: "Glede na družinske razmere je bila velika turneja vedno pod vprašajem. Tudi ko so se dobile ta mesec, je večina zavrnila megalomansko turnejo. A ideja, da bi nastopile skupaj na nekaj velikih koncertih po svetu, je naletela na veliko zanimanja."

To pa naj bi bila le ena od možnosti, ki jih raziskujejo, najprej se bodo namreč posvetile televizijskim oddajam, ki jih načrtujejo.

Victoria je že velikokrat zavrnila idejo o veliki turneji po ZDA in Veliki Britaniji. "Ne grem na turnejo. Dekleta ne gredo turnejo," je dejala novinarjem na newyorškem tednu mode, a vprašanjem ni bilo konca. Kaj pa vendarle načrtujejo? "Nekaj tako močnega je v sporočilu, za katerim so stale Spice Girls," je razkrila, kaj jih je napeljalo k premlevanju možnosti za sodelovanje. "Kaj to pomeni za našo prihodnost? Kako bo to videti? Za zdaj samo še premlevamo ideje," je ostala skrivnostna 43-letna začimbica, ki je po pevski karieri uspešna modna oblikovalka.

"Tako čudovito je bilo videti dekleta. Zelo zabavno kosilo smo imele … Še vedno sem v stiku z vsako posebej, a zelo prijetno se je bilo spet dobiti z vsemi hkrati," je Beckhamova še povzela vesele trenutke z dekleti.