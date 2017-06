Victoria na ulico kar v pižami

Nekdanja pop zvezdnica Victoria Beckham ima, kot se za modno oblikovalko spodobi, precej svojstven okus za oblačenje. To je pokazala tudi, ko se je po New Yorku sprehodila v opravi, ki precej spominja na pižamo. A modni ikoni je uspelo tudi ta videz predstaviti kot visoko modo. Si predstavljate, da bi sami odšli na ulico v pižami? Najbrž si ne bi prislužili ravno občudujočih pogledov, a to za Victorio ne velja. Videz je dopolnila s petkami in velikimi sončnimi očali in delovala, kot da je prišla z modne steze, ne iz postelje.

A post shared by PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) on Jun 7, 2017 at 4:53pm PDT

Zvezdnica sicer v New Yorku prestavlja svojo modno kolekcijo pomlad/poletje 2018, utinke kolekcije pa navdušeno deli tudi na družbenih omrežjih. Kot kaže, je pižama njena kreacija.

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Jun 6, 2017 at 10:29am PDT

Sicer pa ni edina zvezdnica, ki je na prvo mesto postavila udobje, že nekaj časa se med zvezdnicami pojavlja trend nošenja svilenih pižam ali trenirk, pa so vseeno visoko modne.

A post shared by Christine Anacecilia (@christinanacecilia) on Dec 13, 2016 at 7:06am PST