VIDEO: Boljši od Rihanne?

21-letni igralec Tom Holland trenutno navdušuje kot mladi Spider-Man. (Foto: AP)

21-letni igralec Tom Holland, ki ga lahko od danes naprej v kinematografih občudujemo kot mladega Spider-Mana, je v oddaji Lip Sync Battle (dvoboj petja na playback) pokazal, da ni le odličen igralec, temveč tudi neverjeten plesalec.

V oddaji se je predstavil z odpiranjem usta na Rihannin hit Umbrella in gledalce pustil brez sape. Poglejte si posnetek:

Njegova soigralka iz filma Spider-Man: Vrnitev domov in tekmica tej v priljubljeni oddaji, Zendaya, je ostala odprtih ust.

Sicer pa je Holland vsem svojim vlogam zelo predan. Pred kratkim je dejal, da je moral pod svojo Spider-Manovo obleko nositi tangice. "Vse, kar imam pod kostumom, so tangice. Ko so mi jih prinesli, sem zelo dvomil in se spraševal, če bo moja rit še kdaj ista," se je pošalil. "A moral sem se jih navaditi, čeprav sem si mislil, da ni šans, da jih oblečem," je dodal.

V hitu SPIDER-MAN: VRNITEV DOMOV ob Hollandu igrajo še Robert Downey Jr. v vlogi Iron Mana, Marisa Tomei v vlogi tete May in Michael Keaton v vlogi glavnega negativca. Spektakularni poletni blockbuster si lahko v kinu že ogledamo.