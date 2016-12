VIDEO: Božično vzdušje tudi na monaškem dvoru

Princ Albert II. in njegova žena Charlene sta decembra 2014 dobila dvojčka Gabriello Therese Marie in Jacquesa Rainierja. Otroka sta zdaj stara že dve leti in oboževalci so bili nadvse navdušeni, ko je kraljeva družina pokazala božično razglednico, ob kateri so zapisali, da želijo vsem lepe praznike: "Naj se praznično veselje in mir nadaljujeta tudi v letu 2017," so zapisali poleg fotografije, na kateri so princ Albert II., Charlene ter dvojčka.

Vse oboževalce pa so razveselili tudi s prikupnim videoposnetkom, ki je nastal med fotografiranjem.

Fotografiranje je potekalo na začetku meseca decembra: "Princ Albert je bil navdušen, tudi sam je posegel po fotoaparatu, medtem ko sta se otroka igrala z božičnim drevesom. Dvojčka sta res poskrbela za pravo praznično magijo."

Čeprav se je mali princ Jacques rodil dve minuti za Gabriello, pa je Jacques kot moški potomec prestolonaslednik, monaška zakonodaja namreč daje prednost dečku.