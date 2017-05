VIDEO: Cher: Stara sem 71 let in še vedno lahko naredim petminutni 'plank'

Legendarna pevka Cher je na podelitvi glasbenih nagrad Billboard Music Awards dobila častno nagrado za glasbeno ikono - in kot prava ikona je 71-letnica v izzivalnih prosojnih oblačilih dokazala, da je še vedno mladostna in precej drugačna od drugih 70-letnic. Nagrado ji je izročila pevka Gwen Stefani, ki je Cher označila za vzornico in dejala, da je naučila ženske, kako biti močne.

Cher je ob prejemu nagrade imela ganljiv govor: "To sem želela početi, vse od kar sem bila stara pet let, in to počnem že 53 let. Včeraj sem dopolnila 71 let, in še vedno lahko naredim petminutni plank," je povedala glasbena legenda in s tem seveda požela močan aplavz.

"Želim se zahvaliti svoji mami. Ker mi je rekla, da ne bom najpametnejša, najlepša, najbolj nadarjena, bom pa posebna," je dejala.

Cher je zapela tudi svoji pesmi Believe in If I could turn back time, kar je bilo po 15 letih prvič, da je nastopila na podelitvi nagrad.

Čeprav ima po svetu na milijone oboževalcev, je pred kratkim dejala, da sama ni oboževalka "Cher". "Moj okus za estetiko ni isti kot njen," je dejala.

Pevka prav tako ne mara ideje, da se stara, in pravi, da je še vedno "šokirana", da pri svojih letih še vedno lahko nastopa, saj je mislila, da bo do zdaj že mrtva. A sodeč po nastopu in energiji, ki jo je oddajala, se ni bati, da ne bi še dolgo razveseljevala svojih oboževalcev.

In med njenimi oboževalci so tudi tako velike zvezde, kot je Celine Dion (Celine je Billboardovo nagrado za glasbeno ikono osvojila lani), ki je v zaodrju z veseljem zapela ob Cher: