VIDEO: Corden J.Lo zaslišal o novem partnerju in jo spravil v zadrego

Zabavni britanski voditelj James Corden je v svoji oddaji The Late Late Show gostil pop zvezdnico in igralko Jennifer Lopez. Šaljivi Corden je 47-letno zvezdnico spraševal, ali se s kom videva in kako mu je ime, in jo spravil v takšno zadrego, da je v smehu dejala: "Prosim, ne počni mi tega".

Nato je prekinil njeno zadrego in sam dejal: "A-Rod (to je namreč njegov slavni vzdevek, op.a.), a ne? Videvaš se z Alexom Rodriguezom, ne?" Pevka je to potrdila, James pa je dejal: "Vražje čeden par".

Nato je vendarle spregovorila o njem. "Najboljši je. Zelo bi ti bil všeč. Resnično, čudovit moški je. Zabaven in preprosto super," je dejala.

Corden jo je nato vprašal, kdo je koga povabil na prvi zmenek in vprašal, ali morda ne obstaja kakšna posebna soba za vroče zvezdnike, kjer se spoznavajo, pa on ne ve za njo. "V resnici sem ga samo potrepljala po ramenu in pozdravila. Vse je bilo zelo normalno, šla sva na večerjo," je povedala.

Nato jo je britanski voditelj vprašal, kar se sprašujejo mnogi: "Ali mu tudi ti rečeš A-Rod?" J.Lo je razkrila, da ne. "Kličem ga Alex," je dejala.

Corden se je nato šalil, da joče od ganjenosti, J.Lo pa je vzkliknila: "Kaj se mi dogaja? Pomagajta mi!", in za pomoč pri izhodu iz situacije prosila gosta oddaje Justina Therouxa in Terryja Crewsa, ki pa sta v šali odskočila stran, saj nista želela postati del "zaslišanja".

Poglejte si zabavni posnetek.