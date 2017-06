VIDEO: Cornellova hči pokojnemu očetu napisala ganljivo pismo: 'Ti si moj idol'

Chris Cornell s hčerko Toni. (Foto: Instar Images)

Vez med ikono grungea Chrisem Cornellom in njegovo hčerko Toni je močna tudi po pevčevi smrti. Slab mesec po smrti pevca skupin Soundgarden in Audioslave je 12-letnica delila lepe spomine na svojega očeta. V dolgem zapisu, ki ga je na dan očetov objavila na Chrisovo Facebook stran, je zapisala, kako zelo obožuje svojega očeta.

"Naj najprej povem, kako zelo te imam rada in koliko mi pomeniš. Ti si moj idol, nekdo, po katerem sem se vedno zgledovala. Vedno si mi stal ob strani. Vsak dan si me potiskal naprej, in še vedno me," je zapisala. "Vedno, ko jočem ali se mi zdi, da ne morem naprej, slišim tvoj glas, ki mi pravi: 'Ne skrbi. Skrb je potrata časa', in se počutim bolje," je zapisala. "Vedno sem si vse, kar si mi dejal, vzela k srcu. Verjetno, ker je bilo vse, kar si rekel, tako pametno," je dodala.

12-letnica je tudi delila spomine na to, kako je bil vedno ob njej, ko se je vrnil s turnej. Ko se ni počutila dobro, ji je predano pomagal: "Pocrkljal si me, objel, poljubil. Vseeno ti je bilo, če boš še ti zbolel. Celo noč si prebedel, da se bi prepričal, da mi je vročina upadla. In če ni, si me zbudil in mi dal zdravilo. Odprla sem oči, te zagledala in se takoj počutila bolje."

"Najina posebna vez je vedno bila umetnost. Poezija, knjige, glasba, pisanje. Oba do umetnosti gojiva brezpogojno ljubezen. Kdo mi bo zdaj pokazal filme, kot je Škrlatni dež in pesmi, kot je The Beautiful Ones?"

"Vem, da si še vedno tukaj, in ta toplina, ki jo čutim pod mrazom, si ti," je nadaljevala. "Ti si najboljši oče na celem svetu," je sklenila.

Toni pa ni edina, ki je pokojnemu Chrisu zapisala ganljivo pismo, to je nekaj dni po smrti storila tudi njegova žena Vicky.

In kakor Toni čuti, da je njen oče še vedno tukaj, tako lahko oboževalci tudi še vedno uživajo v njegovi glasbi. Namreč pevčev uradni video spot za njegovo pesem The Promise je ravno včeraj doživel premiero: