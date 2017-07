VIDEO: Del igralčevega razgrajanja in žaljenja policistov ujele kamere

Shia LaBeouf je pogosto gost policijskih postaj. (Foto: AP)

Kot smo poročali, so pred dnevni (ponovno) aretirali 31-letnega igralca Shio LaBeoufa, (ponovno) zaradi javnega pijančevanja, razgrajanja in oviranja pravice. Zdaj je v javnost prišel posnetek, ki prikazuje utrinek tega igralčevega razgrajanja in neprimernega obnašanja. Kamere na policijskih uniformah so ga ujele v policijskem v avtomobilu, ko so ga peljali na policijsko postajo. Igralec je ves čas zmerjal in kričal na temnopoltega policista, pri tem pa navrgel kar precej krepkih.

"Imam pravice. Američan sem. Aretirali ste me v mojem hotelu, zakaj, gospod? Je**ni Američan sem. Plačujem davke. Daj to sranje dol z mojih prekletih rok," se je sprva upiral aretaciji.

"Pra**c! Zakaj me pelješ v zapor? Ti preklet pra**c. Ker sem temnopoltega moškega prosil za cigaret? To je svobodna dežela," je med drugim v policijskem avtomobilu kričal 31-letnik.

"Plačujem davke, ti zabiti pra**c. Spoznal boš mojega odvetnika," ter "če bi imel svojo pištolo, bi razstrelil tvoje sranje," je med drugim navrgel.

"Za koga se boriš? Imaš predsednika, ki mu ni mar zate, in obtičal si na policiji, ki ji ni mar zate. Zato hočeš aretirati belce, ki jim je mar? Ki prosijo za cigarete?," je nadaljeval. "Pristopil sem do tebe in skušal biti prijazen, ti neumen pra**c. Prosil sem te za cigareto, ti neumni kreten. Zakaj bi te prosil zanjo, če bi bil rasist, ti neumni pra**c?"

"Povsod imajo kamere, ti debil. Imam več odvetnikov milijonarjev, kot bi ti vedel, kaj početi z njimi," je še dejal.

Igralca je v bes pognalo, ko je ob 4. zjutraj pijan na ulici policista in moškega prosil za cigareto, pa je ni dobil. Nato je začel kričati, policist pa ga je zaradi razgrajanja želel aretirati, a je igralec pobegnil v bližnji hotel. Ker se še vedno ni umiril, so ga aretirali tam.