VIDEO: Dveletni sinček Alicie Keys je že pravi mojster beatboxa

Dveletni sinček pevke Alicie Keys in njenega partnerja, hiphoperja Swizza Beatza, je podedoval njun glasbeni talent. Mali Genesis pri rosnih letih že dobro obvlada beatboxanje, kot je razvidno iz posnetka, ki ga je na Instagramu delil ponosni očka.

Poglejte, kako je prikupen:

A post shared by therealswizzz (@therealswizzz) on Apr 5, 2017 at 3:07pm PDT

Tudi njun starejši sin Egypt stopa po stopinjah staršev. Decembra je Swizz delil posnetek prve pesmi, ki jo je šestletnik napisal sam.

A post shared by therealswizzz (@therealswizzz) on Nov 28, 2016 at 1:15pm PST

Medtem ko oba starša usklajujeta številne profesionalne obveznosti in čas za družino, je Alicia pred kratkim na Instagramu zapisala, v kakšna moža bo vzgajala svoja otroka. "Svoja sinova bom vzgajala, da bosta čudovita človeka in močna moška, ki bosta razumela, kako sijajna bitja so ženske. Verjamem, da so vse ženske, po celem svetu, lepe in mogočne," je zapisala. "Morali bi jih častiti kot boginje, ne le na mednarodni dan žensk, temveč vsak dan," je zapisala in dodala: "Moramo dvigovati drug drugega in verjeti vase."