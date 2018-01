VIDEO: Hčerka s pesmijo nad zvezdniškega očeta, ki je razbil družino

Papirji za ločitev so vloženi. (Foto: AP)

Škotski igralec Ewan McGregor, ki je znan po vlogah v filmih, kot so Trainspotting 1 in 2, Vojna zvezd 1, 2 in 3, Moulin Rouge!, Otok, Angeli in demoni, že vse od maja živi ločeno od žene. Vzrok za to pa je njegova soigralka iz serije Fargo Mary Elizabeth Winstead. Novica, da je zvezdnik našel novo ljubezen, je odjeknila oktobra, ko so v javnost prišle fotografije s soigralko, na kateri se poljubljata.

Zelo neokusen je bil tudi njegov govor ob osvojitvi svojega prvega zlatega globusa v seriji Fargo zahvalil tako odtujeni ženi kot novemu dekletu. Zdaj pa so se tuji mediji razpisali, da je igralec na sodišče uradno vložil vlogo za ločitev. V papirjih je zapisano, da želi skupno skrbništvo nad otroki, odtujena žena Eve Mavrakis pa ne želi deliti otrok, skupaj imata namreč štiri hčerke, tri so še mladoletne.

Medtem ko se Eve drži zase, pa je očitno, da otroci niso srečni, na Instagramu se je javila 15-letna hčerka Esther in objavila pesem, ki jo je napisala, ko je izvedela, kaj se dogaja z očetom. "Ko sem videla tiste fotografije, sem zajokala," je le eden od žalostnih verzov v pesmi. V refrenu pa žalostno razmišlja, o tem, ali mu lahko sploh oprosti: "Ne vem, kako bi mu oprostila, ne vem, če mu sploh lahko ... pokaži mi, da si moški."

Oglejte si videoposnetek: