VIDEO: Heidi v slogu Obalne straže skače v Karibsko morje

44-letna nemška manekenka Heidi Klum je dokazala, da zna uživati in da zato ne potrebuje veliko, le kopalke, plažo in Karibsko morje. No, pa mavrica in snemalec ne škodita, da lahko prikaže popolno idilo.

Heidi Klum svoje oboževalce rada zasipa s pozornostjo, saj jih na družbenih omrežjih redno obvešča o tem, kaj počne, kako se lepotiči, s kom se druži, malo bolj skrivnostna je po navadi le, ko se odpravi na dopust. No, tokrat pa njenim sledilcem ni bilo treba čakati na fotografije paparacev, saj jih je kar sama popeljala med valove Karibskega morja v Dominikanski republiki. Najprej se je v morje na rajski plaži podala s tekom oziroma v slogu Obalne straže, le da je značilne enodelne rdeče kopalke zamenjala za črne bikinke.

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Nov 6, 2017 at 3:28pm PST

Nato pa se je Heidi poigrala še s tehniko in video, kako se meče v morsko peno, prevrtela nazaj.

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Nov 6, 2017 at 3:37pm PST

Mati štirih otrok je videti odlično kor vedno, pred kratkim pa je razkrila, da si bo vzela krajši odmor od snemanja nemške različice oddaje Next Top Model, in čas je več kot odlično izkoristila za razvajanje pod karibsko mavrico. Oboževalci pa se sprašujejo, le kaj na tako samotni plaži počne sama.

Supermanekenka je prejšnji teden mnoge presenetila, ko je kot gosta v šov America’s Got Talent, v katerem je sodnica, povabila svojega nekdanjega moža, pevca Seala, n pokazala, da se, čeprav sta se leta 2014 po devetih letih zakona razšla, še vedno odlično razumeta. Ne nazadnje imata skupaj štiri otroke, 12-letno Helene, 11-letnega Henryja, 9-letno Johan in dve leti mlajšega Louja, ki so oddajo spremljali v studiu.